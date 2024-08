Tagasi 05.08.24, 10:27 Infortari juht tulemustest: cash is king! Investeerimisettevõte Infortar on aastaga varade mahtu kasvatanud pea poole võrra, 1,5 miljardi euroni, ja vaatab pidevalt otsa uutele investeerimisvõimalustele, ütlesid börsifirma tegevjuht Martti Talgre ja investorsuhete juht Kadri Laanvee.

Martti Talgre Foto: Liis Treimann

"Cash is king!" ütles Talgre Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis. Tema sõnul vaatab Infortari juhtkond mõnele investeerimisprojektile otsa igal nädalal. Laanvee täiendas, et ettevõttel on praegu vaba raha 185 miljonit eurot.

Martti Talgret ja Kadri Laanveed intervjueeris Meelis Mandel. Infortari värsked tulemused on leiab SIIT.

