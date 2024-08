Tagasi 15.08.24, 16:00 Statistikaamet tööturust: sooline palgalõhe mõjutab tervet elu Sukeldume statistikamaailma ja uurime, kuidas statistikaameti rakendused aitavad mõista tööturu ja majanduse trende.

Vasakult: Robert Müürsepp, Eveli Voolens, Eve Noormägi ja Külli Gutmann. Foto: Andres Laanem

Teadmisi Eesti hinnataseme, majanduse taastumise, palkade ning tööjõu kättesaadavuse kohta jagavad saates statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp ja sotsiaalstatistika tiimijuht Eveli Voolens.

Arutame, millist kasu saavad ettevõtted ja personalijuhid statistikaameti aruannetest ning rakendustest. Lähemalt võtame ette töötururakenduse ja palgarakenduse. Näiteks selgub, et teatud ametikohtadel on mehi naistest vähem, kuid meeste keskmine palk on naiste omast kõrgem.

Vestlust juhivad Äripäeva teabevara projektijuht Eve Noormägi ja personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.

