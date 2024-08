Tagasi 16.08.24, 11:19 Kaks korda kasvanud piletimüügigasell jõudis Jaapanisse Fienta piletite müügikeskkonda kasutatakse juba regulaarselt 50 välisriigis ning platvorm on jõudnud ka Jaapanisse, kuid nüüd tahab ettevõte keskendada oma kasvuplaanid väiksemale arvule turgudele.

Fienta müügi- ja turundusjuht Liina Amon.

“See on huvitav, et just Jaapanis ja Islandil leidsid korraldajad meid ise,” rääkis Fienta müügi- ja turundusjuht Liina Amon. Ta lisas, et seni on piletimüügiplatvorm peamiselt levinud suust suhu turundusega. Mullu kaks korda kasvanud Fienta on kahel viimasel aastal pälvinud ka kiiresti kasvava ettevõtte ehk Äripäeva gaselli tiitli.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis Amon ka sellest, kuidas on läinud suveürituste piletite müük ja milliseid trende on piletimüügiturul märgata. Samuti tuli juttu Fienta ootustest valitsusele.

Küsis Janno Riispapp.

