Tagasi 31.07.25, 12:27 Viljar Arakas: usume, et järgmisel aastal maksame kõrgemat dividendi Efteni kinnisvarafondi juhi Viljar Arakase sõnul on fondi tulemusi viimastel kuudel positiivselt mõjutanud euribori langus, millega teises kvartalis pool miljonit ja aasta peale 2 miljonit säästeti.

Efteni juht Viljar Arakas tõi välja, et tahaks büroopindade vakantsust näha 1% juures.

Foto: Liis Treimann

“See läheb otse dividendireale,” ütles ta Äripäev raadio hommikuprogrammis. ”Me usume, et järgmisel aastal maksame kindlasti kõrgemat dividendi kui sel kevadel.”

Täpsema indikatsiooni lubab ettevõte anda oktoobris, kui kolm kvartalit on läbi.

Arakas sõnas, et poolaasta oli ettevõtte jaoks edukas. Müügitulu kasvas võrreldes esimese kvartaliga 4%. “See ei pruugi tunduda suur, aga kinnisvarasektoris, kus meil on pikaajalised ja stabiilsed üürilepingud, on see märkimisväärne kasv,” märkis Arakas.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Arakas tõi välja, et Efteni suurim probleem on hetkel tühjad büroopinnad. Tema sõnul on portfelli tasandil vakantsus umbes 3%, mis on rahvusvahelises võrdluses väga hea näitaja. Siiski sooviks ettevõte näha seda taset pigem 1% juures. “Büroopindade turul käib võitlus iga uue üürniku nimel,” ütles ta.

Lisaks tuli intervjuus juttu sellest, kas Eestis on kaubanduspinda liiga palju ning kas kaupluste sulgemine võiks aidata tarbija jaoks hindu alandada.

Küsis Hando Sinisalu.