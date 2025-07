Saksamaal ehitust alustanud Liven planeerib riiki järgmisi investeeringuid

"Oleme ostmisega meelega viivitanud, et näha, et ehitus reaalselt käima hakkab. Kõik load, vaheuuringud, muu bürokraatia – oleme need lõpuni selgeks teinud ja inimesed ka notarisse saanud. Tunneme end kindlamalt, et järgmiseid investeeringuid plaanida ja hetkel me seda teeme," rääkis Andero Laur Äripäeva raadio hommikuprogrammis.