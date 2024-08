Tagasi 21.08.24, 13:03 Üle poole kasumist läinud: puidutöösturite optimism on lahtunud Mullu kaotas puidutööstuse sektor käibest 20 protsenti ning kasumist lausa 60 protsenti, rääkis Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Üle poole kasumist läinud: puidutöösturite optimism on lahtunud Foto: Liis Treimann

Kui kevadel oodati sügisest kasvu, siis see optimism on ettevõtete seas kadunud, rääkis Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta arvas, et ilmselt räägiti möödunud aastal sama juttu, kuid siis midagi paremaks ei läinud ning tööstused on lootust kaotamas.

Lootus on kadumas ka ehitusmaterjalide tootjate seas. Samas on selles sektoris väga erinevaid tegijaid ning näiteks akende ja uste tootjad on optimistlikumad kui teised materjalitootjad, sõnas Kõiv. Ehitusmaterjalide tootjate koondkäive kukkus mullu 13 protsenti ning kasum langes 43 protsenti.

Kõiv tegi juttu ka programmeerimise valdkonnast ning sellest, kuidas nende jaoks möödunud aasta läks. Samuti teadis Kõiv rääkida, mida ettevõtete juhid tulevikult täpsemalt ootavad.

Intervjueeris Kristjan Kurg.

