Tagasi 27.08.24, 17:35 Puidukeemiafirma näeb Eestil kasutamata võimalust Eesti saaks olla jätkusuutlike lahenduste seadusandluses pioneer, vedada regulatsioonide innovatsiooni maailmas, leiab eelmisel nädalal riigimaanteele jõudnud roheasfaldi komponendi tootja Fibenoli arendusjuht Peep Pitk.

Fibenoli arendusjuht Peep Pitk leiab, et rohepöördes on energeetikasektoril kõige selgem siht. Foto: Anni Õnneleid/Delfi Meedia

Meil on valik, kas olla uute tehnoloogiate ja lahenduste pakkujad või ootame, kuni lahendused jõuavad meieni ja seejärel hakkame neid rakendama, selgitab Pitk rohetehnoloogia saates“Cleantech”. Riigihanked on tema sõnul üks viis, kuidas innovatsiooniks ruumi tekitada.

Eestil on Pitki hinnangul praegu võimalus olla regulatiivse innovatsiooni eestvedaja. "Fossiilil baseeruvad regulatsioonid lähtuvad sellest, mida me saja aasta jooksul oleme optimeerinud. See on tegelikult väga tugev turubarjäär. Eesti peabki sektori kaupa võtma ette lahendused, mis turul on, ja panema realistlikud eesmärgid väiksema jalajäljega lahendustele. Keegi ei pea ette kirjutama, milline see lahendus on, vaid me lähtume sellest, et sul on läbipaistev tarneahel, sul on kalkuleeritud ja verifitseeritud CO₂ jalajälg," leiab Pitk.

Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsioonisaates "Cleantech" tuleb esimeses osas juttu sellest, mis seisus on rohetehnoloogiate kiirendid Eestis.

Saate teises osas räägime sellest, mille peal ikkagi paremini kiirendada. Transpordiamet katsetab Eestis esimest korda riigimaanteel asfaldisegu, mille sideaine, naftast toodetav bituumen on kuni 15 protsendi ulatuses asendatud puidus leiduva liimaine ligniiniga, mida toodab Eesti ettevõte Fibenol. Millega Fibenol veel lisaks ligniini tootmisele tegeleb ning millised on tulevikuplaanid, räägib Fibenoli arendusjuht Peep Pitk.

Pikemalt regulatsioonidest, biokeemiast ja sellest, mis on Eesti kiirendite tulevik, saab kuulda juba saatest. Saatejuht on Mart Valner.

