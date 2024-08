Tagasi 28.08.24, 11:37 Analüütik: juba kevadel oli tunne, et optimismi on natuke liiga palju Kui kevadel oli palju kuulda optimistlikke ennustusi sügisel saabuvast majanduskasvust, siis analüütikutele tundus juba toona selline väljavaade liiga ennatlik, rääkis Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Tarbija poekottidega. Foto: Andras Kralla

"Kui tööstusettevõtted on pessimistlikud, siis on kogu majandusväljavaade pessimistlik. Kui kevadel hakati rääkima, et sügisel saabub tõus, siis meil oli juba tegelikult tunne, et seda optimismi ja ootust on liiga palju," tõdes Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

