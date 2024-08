Tagasi 25.08.24, 19:11 Auk eelarves ja Robin Hoodi ootus: pensionäridest pungil piirkond otsib raha Ida-Virumaa on nii suurima rahvastiku väljavoolu kui ka pensionäride osakaaluga maakond. See paneb sealsete omavalitsuste eelarved surve alla ning sunnib neid kärpekohti ja tuluallikaid otsima.

Suur pensionäride osakaal paneb Ida-Virumaa linnade eelarved surve alla. Foto: Nikolai Andrejev

30% versus 18% – on üks näitaja, mille poolest Ida-Virumaa kindlalt Harjumaad edestab – see on vanaduspensionäride protsent elanikkonnast. Prognoosi kohaselt ületab sajandi keskpaigaks 30% künnise veel kaks maakonda ning kaks maakonda edestavavad praegu rekordit hoidvat Kirde-Eestit rahvastiku väljarände kiiruse poolest.

