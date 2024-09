Tagasi 05.09.24, 12:00 Rohetehnoloogia liit: Eesti ja Euroopa tööstus on murrangupunktis, samamoodi edasi ei saa Eesti Rohetehnoloogia Liit teatas hiljuti, et võtab fookuse puhta tööstuse arendamisele. Saates "Fookuses: tark tööstus" on külas Eesti Rohetehnoloogia Liidu tegevjuht Kädi Ristkok ning liidu nõukogu esimees ja Sunly Future Ventures'i juht Erki Ani, kellega räägime liidu järgmistest sammudest, kliimaseadusest, rohetehnoloogia hetkeolukorrast, väljakutsetest ja võimalustest.

Sunly Future Venturesi juht Erki Ani ja Eesti Rohetehnoloogia Liidu tegevjuht Kädi Ristkok. Foto: Harro Puusild

Ani räägib saates, et rohetehnoloogia konkurentsiolukord on tihe ja käimas on võidujooks, kus ka Eestil on palju võita. Saadet juhib Harro Puusild.

„Eesti ja Euroopa tööstus on murrangupunktis, kus samamoodi edasi ei saa,“ räägib Kädi Ristkok saates. „Oleme maailma konkurentsis täna tööstuse võimekust kaotamas ja kindlasti tuleb siin midagi muuta.“

Ristkok usub, et just puhas tööstus on see, mis võiks Eesti eeliseks kujuneda ja mida kogu maailmas täna arendatakse. „Ma usun, et Euroopas on see diskussioon juba alanud, aga see hakkab konkretiseeruma selle ja järgmise aasta jooksul. Eesti on täna oma arengus jõudnud sinna, kus meil on väga tugevad tööstusettevõtted ja rohetehnoloogia on kiiresti arenenud,“ lisab ta.

