Tagasi 13.09.24, 12:21 Stockmanni uus juht tahab äri 10% kasvatada Stockmanni kaubanduskeskus soovib 10% kasvada, rääkis Äripäeva raadios Stockmanni Tallinna kaubamaja uus juht Priit Peterson.

Stockmanni kaubanduskeskus. Foto: Liis Treimann

Petersoni sõnul on kaubanduskeskuse arengusse palju investeeritud. Lisaks on lojaalsete klientide hulk juhi sõnul suur. Seetõttu on Peterson kasvu suhtes optimistlik.

