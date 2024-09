Tagasi 19.09.24, 12:28 Olulisi sõnumeid majanduskonverentsilt: mis hakkab uuel aastal saama? Majanduskonverentsil “Äriplaan 2025” astusid üles ettevõtjad, kes süstisid tuleviku suhtes optimismi, kui suudetakse teha investeeringuid ja võib-olla ka vähem “vinguda”.

Äripäeva ajakirjanikud Viivika Rõuk ja Indrek Lepik Foto: Liis Treimann

Lavalt jäid kõlama erinevad sõnumid: on efektiivistamise aasta, rohkem ambitsiooni ja investeeringuid, välistööjõukvoot on ajale jalgu jäänud ja palju veel. Need sõnumid võtsid intervjuus kokku ja analüüsisid terve päeva konverentsi jälginud ning intervjuusid läbi viinud moderaatorid ja Äripäeva ajakirjanikud Indrek Lepik ja Viivika Rõuk.

