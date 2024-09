Tagasi 22.09.24, 12:06 Äripäeva arvamusliider: september on olnud kaubanduses drastiliselt vilets E-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät on õnnelik, et valitsus “raius üksnes käe” ja lubab nüüd teisi jäsemeid mitte puutuda. Aga kui ta vaatab, mis toimub kaubanduses, siis suurt rõõmu see ei tee.

Tõnu Väädi sõnul ei saa olla majanduse reaalseisu kommenteerimine virisemine, nagu süüdistab valitsus. Foto: Raul Mee

“Tarbimine on hetkel ikka nii palju alla läinud. Septembrikuu on drastiliselt viletsam kui oli enne,” ütles Väät “Äripäeva arvamusliidri” saates.

Väädi sõnul teeb kaupmeest ka murelikuks see, et valitsus raiub, justkui oleks mure majanduse pärast virisemine ja tegelikult on kõik hästi.

“Tegelikult on see ju jama. Majandus on all, käibed on vähenenud.”

Saates rääkis Väät ka teisest suurest murest. Nimelt jääb riigil kaubanduses üle saja miljoni euro käibemaksust teenimata ja probleem võib üksnes süveneda.

Seejuures ei maksumure ega kaupmehe mure pole üksnes nende oma, sest tarbimine tervikuna moodustab poole kogu Eesti sisemajandusest. Ja mida rohkem sellest rahast rändab piiride taha, seda vaesemaks jääme kollektiivselt me kõik.

Saates selgitab Väät, millised on selle sügise ohumärgid ja ka pikemad trendid. Mida tähendab e-kaubandus traditsioonilistele kaubanduskeskustele ning mis rolli mängivad selles kõiges rohemajandus ja meie kõigi ökoloogiline jalajälg.

Ja lõpuks meenutab ta paari aasta tagust aega, mil pensioniraha jõudis järsku kaubandusse: “Mul jääb elu lõpuni meelde, kuidas üks suur elektroonikamüüja ütles: mul on paha seda raha, mis meile viimasel kuul on toodud, vastu võtta. Inimene tuli sisse ja palus kõige kallimat kaamerat – ostis, sest ta oli seda alati tahtnud ja nüüd oli raha.”

Intervjueeris Indrek Lepik.

Kuula ka saadet täispikkuses:

