Sõnad on õiged, kuid neile peavad nüüd järgnema ka õiged ja majanduse arengut tagavad teod, hindavad ettevõtjad uue valitsuse sõnastatud lubadusi. Senisest paremat dialoogi ettevõtjatega värske majandusminister ka lubab.

Majanduse konkurentsivõime heaks töötamine on küll uue valitsuse üks fookusteemadest, kuid selle üle rõõmustamisega on ettevõtjad tagasihoidlikud. Tööandjate keskliidu volikogu juht Kai Realo selgitas Äripäeva raadio saates “Tööandjate tund” , et jutt on õige, aga nüüd peaks vaatama, kas öeldu ja sõnastatu teoks saab.