Tagasi 20.09.24, 15:45 Ivo Suursoo: riigieelarve kokkulepet ei tohi esitleda olümpiavõiduna Vähemalt sama palju kui maksudest tuleks leida ka sisemistest varudest, kirjutab tehnoloogiafirma Oixio grupi juhatuse esimees ja omanik Ivo Suursoo.

Aasta juhi tiitlit kandev Ivo Suursoo esinemas majanduskonverentsil “Äriplaan 2025”. Foto: Liis Treimann

Maksufestivali lõpu eest sai valitsus tunnustust ja see on põhjendatud, kuna toob kaasa olulise muutuse meie igapäevastes jututeemades. Aga rõhutada tahaks, et Maastrichti kriteeriumitele vastava riigieelarve kokkupanek ei ole olümpiavõit, see ongi valitsuse töö, mille jaoks on saadud mandaat ja mille eest makstakse palka.

