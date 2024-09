Tagasi 30.09.24, 12:36 Kommunikatsiooniguru avaldab: finantsmudijatel on rahakaasamistes sageli omad huvid mängus Suur osa investeerimisvaldkonna mõjuisikutest on mõne rahakaasamisega otseselt või kaudselt seotud, mistõttu tuleb investoril alati põhjalikult uurida, kelle huvides võib investeerimisguru rääkida, soovitas kommunikatsiooniekspert.

Kommunikatsioonibüroo Hamburg & Partnerid partner Hannes Hamburg Foto: Raul Mee

On igati tervitatav, et Eestis on tekkinud kohalik finantsmõjuisikute kogukond, kes inimesi investeerima julgustavad, kuid Planet42 ümber koondunud investorkogukonnal oli tekkinud liiga palju võimu ja vastutust, näeb kommunikatsiooniagentuuri Hamburg & Partnerid juht Hannes Hamburg.

“Võibolla mõnele jäigi mulje, et kõik keerlebki nende ümber, et kõik on võimalik. Ja tegelikult Roosaare ju eelmise nädala Ekspressis ütles, et diagnoos, mis talle pandi oli mania grandiosa (suurusehullustus – toim),” rääkis Hamburg.

Intervjuus arutles ta, kes ja kuidas Planeti42 kriisist võitnud on. Pikemalt rääkis ta veel finantssuunamudijate vastutusest ja võimalikest seostest ning huvidest, mille kohta peaks investor põhjalikult uurima. Juttu tuli ka finantsvabaduse võimalikkusest ja sellest, kellelt võiks investeerimisnõu küsida.

Inervjueeris Hando Sinisalu.

