Planet42 tõi esile Eesti investeerimismaastiku valukohad Pankroti äärel Planet42 tõi nähtavale probleemid, millega eelkõige just väikeinvestorid kokku puutuvad.

Paljudel väikeinvestoritel puuduvad elementaarsed baasteadmised. Foto: Liis Treimann

Paljudel väikeinvestoritel puuduvad elementaarsed baasteadmised, mistõttu võib investeerimine muutuda õnnemänguks, rääkisid advokaat Katri Tomson ja finantsekspert Valeria Kiisk saates "Triniti eetris“.

Planet42 karilesõit algatas avaliku diskussiooni teemadel, mis puudutavad investorite teadlikkust ja inimeste rahatarkust. Vaatasid ju paljud heas usus investorid lihtsalt pealt, kuidas Planet42 koos nende rahaga auku kukkus. "Ühiskonnas me justkui eeldame, et investor on teadlik ja vastutust võttev inimene, kuid me ei adu, et väikeste osaühingute taga on tegelikult lihtsad inimesed," rääkis Tomson.

Kes vastutab?

Investeerimismaailma on tekkinud suunamudijad, keda tuleb kriitiliselt vaadada. Alustava investorina on lihtne toetuda sotsiaalmeediale ja seal leiduvale informatsioonile. Küll aga ei vastuta sotsiaalmeedias mitte keegi tegeliku tootlikkuse eest. "Suunamudijatesse tuleb suhtuda kui idee andjatesse, mis tuleb sõbralt. Tegelikult peab idee iseseisvalt läbi töötama," sõnas finantsekspert Valeria Kiisk.

Saatekülaliste sõnul on paljud suunamudijad teinud isiklikud otsused samuti kellegi teise eeskujul ehk tekkida võib soovituste kett, mis tegelikku tarkust moonutab.

Finantsnõustaja kuulamine on aga turvalisem. "Kui finantsnõustaja annab sulle nõu, siis temal on teada sinu investeerimiseesmärgid ja võimekus. Suunamudijal seda infot ei ole," rääkisid külalised.

Saates arutletakse laiemalt ka eestlaste finantstarkuse ja ettevõtete raha kaasamise järelevalve üle.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

