Kuidas antropoloogid ettevõtte muresid lahendavad Kuigi inimesed arvavad tihti, et antropoloogid uurivad džunglis või üksikul saarel sealseid hõime, siis tegelikult saavad ettevõtjad seda teadust kasutada juhtimises ja välisturgude tundmaõppimisel.

Antropoloogia Keskuse juht Jaanika Jaanits rääkis, et tihti tulevad ettevõtjad keskusesse murega, et nende ettevõtte teenus ei tööta. “Aga võib-olla on probleem hoopis organisatsioonis, organisatsioonikultuuris. Need inimesed, kes seda teenust peaksid pakkuma, ei ole võib-olla motiveeritud. Ja tegelikult see mure tulebki sealt,” kirjeldas Jaanits.

Intervjuus kirjeldas Jaanits, kuidas antropoloogid ettevõtetes kitsaskohti otsivad, ja selgitas, miks ei julge inimesed kollektiivis probleemidest rääkida. Samuti tõi ta näiteid, mis tagasilööke võib tulla ette, kui sisenetakse uuele turule ilma sealset kultuuri tundmata.

Küsis Hando Sinisalu.

