Tagasi 18.10.24, 10:40 Idanaabri tekitatud GPSi häired on muutunud tavapäraseks See, et Venemaa häirib Eestis maanduvate lennukite GPS-signaale, on muutunud lennunduses tavapäraseks, rääkis Lennuliiklusteeninduse juhatuse esimees Ivar Värk.

Lennuliiklusteeninduse juhatuse esimees Ivar Värk. Foto: Liis Treimann

Me saame regulaarselt GPSi häirete teavitusi, tõdes Värk Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul on see muutunud tavapäraseks reaalsuseks, et ida poolt signaalide kättesaamist tõkestatakse.

Värk ütles, et keskmiselt kümme õhusõidukipilooti teavitab päevas kehvadest signaalidest, kuid ka nende jaoks on olukord juba normaalne ning tõenäoliselt on häiringuid kümme korda rohkemgi.

Värk selgitas, kuidas häiringute taustal õhusõidukid ikkagi maanduda saavad ning milliseid süsteeme maandumiseks kasutatakse. Samuti rääkis ta õhuseiresüsteemide kaasajastamisest ning kuidas meretuulepargid lennukeid häirivad.

Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.

