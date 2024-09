Tagasi PRO 10.09.24, 09:27 Peaproov ja läbikukkumine: Ida-Euroopa vaatas Vene rünnakut lihtsalt pealt Miks lendavad Vene droonid NATO riikides, kas populistid dikteerivad Euroopa südamiku poliitikat ning mis toimub Ukrainas päriselt.

Shahed-tüüpi droone tulistab Ukraina alla iga päev, pildil laupäevane rünnak Kiievi pihta. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa tuumikriikide poliitika süstib kõike muud kui optimismi. Ehkki prantslased said endale lõpuks valitsusjuhi, on ta ametis rohkem paremradikaalide armust. Ning Saksamaal dikteerivad nemad juba föderaalpoliitikat otse – sellest allpool.

Samal ajal on nädalavahetus kujunemas erakordselt skandaalseks, sest NATO õhuruumis lennanud Vene tapjadroonid suutsid rinderiikides paljastada täieliku ettevalmistuse puudumise selleks, mida teha, kui venelane üle piiri tuleb.

Lätis kihutas Vene Shahed-droon. Pühapäeval jõudsid avalikkuse ette esimesed fragmendid infost, et laupäeva hommikul oli kukkunud Rēzekne vallas alla Vene droon. Hiljem selgus, et see oli toosama Iraani mudel, millega venelased Ukrainas oma veretööd läbi viivad. Lätlaste sõnul sisenes droon Valgevenest ja sel olid peal ka lõhkekehad.

Intsidendi peale välja kutsutud Vene saatkonna esindaja raius, et tegu pole Vene drooniga, ent kaitseminister Andris Sprūdsi sõnul pole selles mingit kahtlust. Seoses vahejuhtumiga on algatatud aga Lätis uurimine, kas kaitsejõud käitusid olukorras õigesti.

