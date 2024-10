Tagasi 23.10.24, 10:00 Neli peamist asja, mis lähevad pereettevõtluses valesti ja tekitavad pingeid „Esmapilgul võiks tunduda, et mis pingetest perekondliku sideme ja nähtamatu usaldusniidi tingimustes saab rääkida, aga reaalsus on, et pingeid tuleb igas pereettevõttes,“ jagas psühholoog Eva-Maria Kangro enda kogemusi. Pingeid on nii põlvkondade vahel, aga ka õdede-vendade ja abikaasade vahel ning väga mitmes formaadis.

Eva-Maria Kangro jagas augustis toimunud pereettevõtjate konverentsil pereettevõtluse konfliktiolukordi ja lahendusvõimalusi. Foto: Andras Kralla

Psühholoog ja juhtimisnõustaja Eva-Maria Kangro tuleb pereettevõttest, mille asutasid tema isa ja vanem vend juba 1994. aastal. Gümnaasiumi ajal töötas ta isa kabinetis, asendades müügisekretäri, aga pereettevõttesse lõpuks siiski tööle ei jäänud. Eva-Maria läks õppima psühholoogiat ja ta jäigi selle juurde, kuna erinevalt ehitusvaldkonnast, millest ta enda sõnul midagi aru ei saanud, naudib naine omandatud eriala väga. Teda on alati huvitanud rohkem see, mis inimeste peades toimub.

Kangro on enda pereettevõtte kogemuse põhjal ning psühholoogi ja juhtimisnõustajana töötades leidnud 4 põhilist asja, mis saab pereettevõtluses valesti minna ja pingeid tekitada.

Nii tuntakse ebaõiglust, kui keegi pereliikmetest on rohkem eelistatud. Näiteks võivad perevälised töötajad tunda ebaõiglusena, kui pereliige saab ainuüksi pereliikme staatuse pärast parema positsiooni. Lisaks võib pere keskel kohata kurbust, kui keegi lastest on ettevõttes teistest rohkem eelistatud või väärtustatud panusest sõltumata. „Nende asjadega tuleb tegeleda teadlikult,“ rõhutas Eva-Maria Kangro enda pere kogemuse põhjal.

Teiseks võivad olla ootused ja standardid ka pere sees erinevad. Sõltub, kui kõrgele erinevad pereliikmed lati seavad ning mida keegi omanikutundest arvab. „Kui need on täiesti erinevad, siis võib tekkida tugevaid pingeid,“ jagas Eva-Maria Kangro augustis toimunud Pereettevõtjate konverentsi laval.

Mõnikord ei suuda pereliikmed aru saada, mis on nende rollid ja piirid. „Kes ma siis tegelikult olen, kas projektijuht, laomees, finantsjuht, tehingute tooja või hoopis kõik korraga ning mida tulevik toob,“ tõi juhtimisnõustaja ühe näite pidevast segadusest, mis pereäriga tegelevate pereliikmete peades keereleb. Lisaks järeltulev põlvkond, kes veel ei tea, kuidas esimene põlvkond otsustab, ootab ettevõtte omandi- ja pärandiküsimustes rohkem selgust, et tulevik ei oleks nii segane.

Neljandana toob Eva-Maria Kangro välja konfliktihirmu, millega ta puutub enda sõnul pidevalt igapäevatöös kokku ning mida ta aitab ettevõtjatel lahendada. „Keegi ei taha tülitseda, kuna see on kurnav ja ebameeldiv. Lihtsam on lükata probleem vaiba alla ja loota, et olukord laheneb ise ära,“ jagab juhtimisnõustaja tavapärast käitumismustrit. Siiski on ta pidanud tõdema, et isegi kui situatsioonid justkui iseenesest ära lahenevad, siis on see ainult korraks.

„Sellised hõõguvad pinged ja probleemid kipuvad ikka eskaleeruma ja minu roll siin elus ongi olnud aidata inimestel omavahel jutule saada, mis muide tasub end alati ära,“ rääkis ta enda kogemuse põhjal.

Mida ette võtta, et ennetada suuremaid probleeme? Eriti topelt rollides, kus tööl oled juhi ja alluva suhtes ning pärast lähed koju ning istud ühise söögilaua taga. Eva-Maria Kangro jagab allolevas „Võitjate põlvkonnad“ saates kolme kõige olulisemat tarkusetera, mis aitavad heade suhete tekitamisele ja hoidmisele kaasa.

Saadet juhib Jana Palm.

Pereettevõtjate liikumist toetavad pereettevõtted Büroomaailm ja Terminal.

