Tagasi 23.10.24, 10:18 Modera juht: viimane aeg on osta suure mootoriga auto Viimane aeg on osta suure sisepõlemismootoriga auto, tõdes automüügitarkvara ettevõtte Modera juht Raido Toonekurg.

Suure sisepõlemismootoriga hinnad võivad tulevikus küündida väga kõrgele. Foto: Liis Treimann

"Selge on see, et suund on osta üha rohkem väiksema CO 2 -heitega sõidukeid. Viimane aeg on osta suurema mootoriga autosid, sest tulevikus seda piiratakse või lähevad sisepõlemismootoriga autod hästi kalliks," rääkis Toonekurg.

Intervjueeris Juhan Lang.

