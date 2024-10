Tagasi 25.10.24, 11:46 Tippjuhid otsivad tööd: ühele kohale üle saja avalduse Väga paljud tippjuhid otsivad tööd ja on näiteid, kus ühele kohale on üle saja sooviavalduse.

Tippjuhtidest puudust pole. Foto: Andras Kralla

Tammiste Personalibüroo juhatuse liige ja värbamisspetsialist Ilona Viilu tõdeb, et tippjuhi kohale on alati olnud rohkelt kandidaate, kuid praegu on kohe eriti palju.

Viilu sõnul keskastmejuhte nii palju ei kandideeri, sest sellisel ametikohal loeb rohkem eriala spetsiifika. Näiteks tehnilistele erialadele on Viilu hinnangul väga keeruline inimesi leida.

Värbamisspetsialist räägib intervjuus põhjalikult ka sellest, milline on hea CV ja milline ei vääri läbilugemistki.

Intervjueeris Viivika Rõuk.

Tippjuhid otsivad tööd: ühele kohale üle saja avalduse

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun