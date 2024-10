Tagasi 29.10.24, 11:44 Äripäev USAs: silma torkab klassikonflikt Ameerika Ühendriikide läänerannikul San Francisco auks ja uhkuseks olnud tehnoloogiasektor on märkimisväärselt läinud linna ja töörahva vastu, ütles USAs viibiv Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik nähtava klassikonflikti kohta.

San Francisco linnapildis on kodutud inimesed keskne element. Paljud neist on ka kimpus uimastitega. Foto: Andras Kralla

Lepik rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kuigi San Francisco on tuntud demokraatide kantsina, siis tehnoloogiaettevõtjate kildkonnast näiteks Tesla juht Elon Musk on vabariiklasest presidendikandidaadi Donald Trumpi suurim toetaja. "Väga paljud teised San Francisco ettevõtjad ja investorid lobistavad praegu ka erinevaid kohalikke seadusandlikke algatusi," lisas Lepik.

Lepik rääkis veel lähemalt muljetest San Franciscost lõunas asuvas San Josest, mis asub Silicon Valley territooriumil.

Indrek Lepikut intervjueeris Lauri Leet.

