Seis on 50 : 50, aga lõpuks valivad USA presidendi naised

Kui enne oli Lääne avalikkus närvis ja ootas Iraani lööki, siis nüüd on Iisraeli kord pingeid kruvida. On ilmne, et suur sõda Lähis-Idas sõltub lisaks lahinguvälja tõsiasjadele ka suurte egode kokkupõrkest. Ehkki Benjamin Netanyahu on Hezbollahi vastu tehtud rünnakuga oma aktsiaid tõstnud, pole Iisraeli moraalne positsioon maailma areenil ülemäära paranenud.

Samal ajal jõuavad USA valimised aina lähemale ja on selge, et 5. novembri tulemusest sõltuvad otseselt ka suured geopoliitilised konfliktid. Sel korral esitame briifingus hüpoteesi, et lõpliku tulemuse otsustab see, kui ohustatuna tunnevad ennast Ameerika naised.

Sõda Iisraeli ja Iraani vahel läks tuliseks. Samal õhtul, kui ilmus möödunud nädala briifing, tulistas Iraan Iisraeli pihta paarsada ballistilist raketti. Rünnak oli igas mõttes pretsedenditu ning ehkki lõpuks jäi otsene kahju tagasihoidlikuks, pelgab maailm Iisraeli tugevat vastulööki. USA näeb omalt poolt vaeva, et Samal õhtul, kui ilmus möödunud nädala briifing, tulistas Iraan Iisraeli pihta paarsada ballistilist raketti. Rünnak oli igas mõttes pretsedenditu ning ehkki lõpuks jäi otsene kahju tagasihoidlikuks, pelgab maailm Iisraeli tugevat vastulööki. USA näeb omalt poolt vaeva, et Tel Aviv ei ründaks Iraani tuumarajatisi , ent sama suurt ohtu nähakse naftataristu purustamises, millel on kohe otsene mõju globaalsele toormeturule.

