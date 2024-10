Tagasi 29.10.24, 11:07 Rahulolematust tööl tasub juhiga jagada Kui amet ja tööülesanded ei meeldi, tuleks sellest juhiga rääkida ja koos sobiv lahendus leida.

Mõlema osapoole jaoks sobiva lahenduse pakub tihti just omavaheline suhtlus. Foto: Andras Kralla

Raamatupidamisettevõtte IMG Numeri teenustejuht Allan Kaunis usub, et ka negatiivsetest tunnetest tuleks ülemusega rääkida. Kaunis arvab, et negatiivne hoiak on üldjuhul ajutine ja lahendatav. Tähtis on sellest rääkida.

