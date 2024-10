Tagasi 29.10.24, 12:00 Swedbanki portfellihalduri vihjed, kuidas USA valimistelt koor riisuda Rootsis elav Swedbanki portfellihaldur Pertti Rahnel avaldas, kuhu investeerida olenevalt USA valimistulemustest, ning jagas enda investeerimisteekonda ning huvitavamaid aktsiaideid.

Rootsis elav Swedbanki portfellihaldur Pertti Rahnel Foto: Liis Treimann

Rahnel on enda raha investeerinud peamiselt aktsiatesse, kuid tõdes, et eelmisel aastal paistsid ka võlakirjad väga huvitavad, just USA riigivõlakirjad ja kõrge tootlusega võlakirjad eeldatava intresside langetuse juures. Rahnel tõi välja, et rootslased on tugevalt aktsiate usku erinevalt näiteks sakslastest ja lõuna-eurooplastest.

