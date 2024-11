Tagasi 03.11.24, 16:31 Raadiohommikus: tööstus eri nurkade alt ja küberrünnaku järeldused Esmaspäevase raadiohommikus annavad intervjuu aasta töösturi finalist, Harju Elektri tegevjuht Alvar Sass, esmaspäeva hommikul III kvartali tulemused avalikustava Infortari kaasasutaja Ain Hanschmidt, kevadel küberrünnaku ala jäänud Hansabi tegevjuht Kristo Timberg ning ülikiirelt käivet ja meeskonda kasvatava kaitsetööstuse tegija Threod Defence juht Arno Vaik.

Esmaspäevases hommikuprogrammis on külas Infortari kaasasutaja Ain Hanschmidt. Foto: Tanel Meos

Stuudios on ajakirjanikud Ireene Kilusk ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Sotsiaalmeedia on suurepärane tööriist, et ühendada inimesed globaalseks külaks, mis hoolitseb ühiskonna nõrgemate liikmete eest. Nii oli alles äsja viraalne isetekkeline liikumine, kus aidati väikeste laste emasid, kes on sattunud rahalistesse raskustesse. Paraku pidi see liikumine kiirelt lõppema, sest ikkagi on ahneid inimesi, kes teiste hädast ei hooli.

Saatejuht on Linda Eensaar

11.00–12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istuvad kaks aasta parima noorettevõtja nominenti, Top Marine Infra tegevjuht Silver Pütsep ning Smitechi juht Sander Mitendorf. Otse-eetris tuleb ettevõtjatega juttu ettevõtlusest ja sellega alustamisest, palgast ja selle survest ning kodukontorist ja juhtimisest.

Saatejuht on Stiine Reintam.

12.00–13.00 “Tööandjate tund”. Kaubanduse ja toitlustuse-majutuse väljavaade järgmisteks aastateks on nigel – tarbijate kindlustunne on madal, maksutõusud võimendavad niigi kiiresti kasvanud kulusid.

Saates tulebki juttu sellest, kas me vingume end vaeseks, millised takistused seisavad ettevõtete arengu teel ja kuidas neid eemaldada, mida saavad teha ettevõtjad ise ja mida peaks tegema riik ning kuidas vaenuliku naabri kõrval end investoritele atraktiivsena kujundada ja kuidas leida ambitsiooni ettevõtteid ning majandusruumi ümber kujundada.

Saates kõnelevad Eesti Kaupmeeste Liidu juhatuse liige ja Tallinna Kaubamaja juht Erkki Laugus ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees ning hotellide Radisson ja Palace juht Ain Käpp. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 “Teeninduse teejuht”. Saates räägime töötajate toetamisest ja märkamisest, juhtide ning ettevõtte vastutusest ja võimalustest vaimse tervise osas abiks olla.

Vaimse tervisega seotud väljakutseid lahkavad ja lahendusi pakuvad Peaasi.ee tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa ning Tele2 Eesti inimeste arendamise ekspert ja coach Mihkel Joasoo. Saates arutatakse tänasest vaimse tervise olukorrast, kuidas see on muutunud viimaste aastate jooksul, mida saab teha, et ennetada probleeme.

Saadet juhib kaubandus.ee juht Maarit Eerme.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Saates kõlab kaks ettekannet. Esmalt räägib Kelly Sildaru, kuidas saada maailma parimaks ja mida tuleb ohvriks tuua, et kõigest 13aastasena spordiala suurimad võistlused võita. Ettekanne on salvestatud tänavu juulis toimunud Investeerimisfestivalil. Vestlust Kellyga modereeris Äripäeva suurürituste juht Jana Palm.

Saate teises pooles kuuleme ettekannet seminarilt "Kuidas tööl ladusalt suhelda?". Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja, superviisor ja coach Jane Väli kõneleb sellest, mida teha siis, kui lahkarvamuste tõttu on suhtlus hapuks läinud.

Saate pani kokku Joonas-Hendrik Mägi.

