Tagasi 04.11.24, 18:26 Superviisor: konflikt on alati suur kingitus Konflikt tähendab tihti millegi uue algust ja eristumist, rääkis superviisor Jane Väli.

Teatud olukordades võib konflikt olla edasikandev jõud. Foto: Anna Stelloo Photography/CATERS NEWS/Scanpix

Seminaril "Kuidas tööl ladusalt suhelda?" ettekandega esinenud töönõustaja arvates sillutavad konfliktid tihti teed. "Alguses ei tulegi eristumine hästi välja ja tuleb konflikt. See on aga õnnis konflikt ja suur kingitus," rääkis Väli. Esineja sõnul väärib julgus rääkida asjadest nii, nagu need päriselt on, suurt tunnustust.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun