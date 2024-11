Tagasi 13.11.24, 12:00 Võimenda finantstulemust tugeva tööandja väärtuspakkumise ja toimiva personalianalüütikaga Saates „Finantsuudised fookuses“ keskendume kahele võtmeteemale, mis on juhtide ja ettevõtjate jaoks olulisemad kui kunagi varem: kuidas kujundada tööandja väärtuspakkumine, mis suudaks ligi meelitada ja hoida parimaid talente, ning kuidas kasutada personalianalüütikat, et langetada juhtimisotsuseid teadlikumalt ja tõhusamalt.

Merje Kärner, Evert Kraav ja Paavo Siimann. Foto: Andres Laanem

Tänapäeva tööjõuturul, kus konkurents talentide pärast on tihe, on neid kahte aspekti keeruline alahinnata. Tööandja väärtuspakkumine ei tähenda ainult palganumbrit või hüvesid, vaid on seotud ka töötajate motivatsiooni, rahulolu ja pühendumusega. Samal ajal pakub personalianalüütika juhile väärtuslikku teavet, mis aitab paremini mõista ja prognoosida töötajate käitumist ning organisatsioonilisi vajadusi.

Ja mis võiks olla parem hetk nende teemade arutamiseks kui eelarvete koostamise aeg, mis on paljudel ettevõtetel praegu käimas. Tööandja väärtuspakkumine ja personalianalüütika pole kaugeltki ainult personaliosakonna teema – need mõjutavad otseselt ettevõtte finantstulemust, tootlikkust ja konkurentsivõimet. Saates arutame, kuidas juhid ja finantsistid saavad nutikalt planeerida investeeringuid eelseisvateks perioodideks, et toetada töötajate rahulolu ja tõsta tööviljakust.

Saatekülalised on Forus Eesti personalijuht ja õppejõud Merje Kärner ning õppejõud, Bolti tasustamise valdkonna juht ja personalikonsultatsioonide firma Cohorts kaasasutaja Evert Kraav. Saadet juhib Paavo Siimann.