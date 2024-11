Tagasi 18.11.24, 10:35 Trump toob majanduskasvu, kuid ka inflatsiooni ja muud probleemid Trumpi plaan vähendada makse ja soosida kodumaised ettevõtteid toetab majanduskasvu, kuid süvendab USA riigieelarve defitsiiti ja kiirendab inflatsiooni, rääkis SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil Foto: Andras Kralla

“See kõik viib selleni, et inflatsiooni surve on oluliselt tugevam, intressid kasvavad ja USA-l kulub veel suurem osa oma riigieelarvest puhtalt intressikulude katmiseks,” rääkis Danil Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Samas on selle taustal USA riigivõlakirjade populaarsus vähenenud, lisas ta.

Intervjuus arutles Danil, kas Euroopa peaks kopeerima USA samme ja miks jääks Euroopa kaubandussõjas kaotajaks. Veel tõi ta välja, millised ettevõtted võiksid Trumpi presidendiks saamise järel hoogu juurde saada ning millised sektorid kaotavad.

Samuti rääkis Danil, kuidas Saksamaa valitsuskriis Euroopa majandust ja turge mõjutab ja milline mõju võib sel olla Euroopa aktsiaturgudele.

Küsis Hando Sinisalu.