Tagasi 15.11.24, 12:26 Trumpi valikud õukonnas tekitavad kahtlusi, kes päriselt riiki juhtima hakkab Taas USA presidendiks valitud Donald Trumpi administratsiooni kandidaadid tekitavad küsimuse, kas nad on haldussuutlikud või mitte, rääkis Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.

USA taasvalitud president Donald Trump Foto: AP/Scanpix

“Neil võivad olla seal nähtavalt kirkad juhid, aga kas nad on ka võimelised ise poliitikaid suunama sellises väga bütsantslikus föderaalvalituses, see on omaette küsimus,” ütles Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ajakirjanik selgitas, et suurte plaanide kõrval on ka oluline neid ellu viia ning aeg näitab, kas Trumpi õukonna tegelased suudavad seda teha.

Lepik tegi juttu ka Robert F. Kennedy Jr-st ning teistest vastandlikest kandidaatidest.

Vestles Martin Teder.