Tagasi 19.11.24, 14:18 Laborist taldrikule: Eestist võib saada tehisliha teerajaja Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsiooni saates "Cleantech" räägime Eestis tehtavast uuendtoidust. Millised on võimalused ja probleemid, kuidas on vaja seadusandlust muuta kogu Euroopas, et uuendtoidu tegijad pigem siia turule tuleksid ning ei vaataks Aasia ja Ameerika suunas, ning mis asi see uuendtoit ikkagi on.

Märt-Erik Martens (vasakul), Mart Valner, Oliver Rätsep, Mary-Liis Kütt. Foto: Andres Laanem

Külas on Oliver Rätsep Accelerate Estoniast, Märt-Erik Martens Gelatexist ja Mary-Liis Kütt Äio techist.

Toiduinnovatsiooni on vaja teha, et meie planeet oleks elamiskõlbulik ka saja ja tuhande aasta pärast, sõnab Märt-Erik Martens.

"Me teeme täpselt äravahetamiseni samasugust liha kultiveeritud lihana, aga me teeme seda bioreaktoris ja võime seda teha Lasnamäe keldris. Eeldus on, et rahvaarv kasvab ja linnastumine suureneb. Maakasutust saab efektiivistada, kui see ei ole lihatööstuse all ja meil on alternatiivid. Kui me vaatame tulevikku ja võib-olla me hakkame käima teistel planeetidel. Siis on vaja toidutööstust, mis ei sõltu planeedi biosfäärist. Me ei saa teha asju selliselt, nagu me oleme 10 000 aastat teinud," ütleb Martens.

Milline võiks olla toidutööstuse tulevik, saab kuulda juba saatest.

Saadet juhib Mart Valner.

Saadet toetavad Eesti Rohetehnoloogia Liit ja Sunly AS.