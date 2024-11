Tagasi 20.11.24, 14:39 Harju Elekter ootab uuest valdkonnast raju kasvu Harju Elektri uus kasvusammas on komponendid andmekeskuste jaoks, kus lõpptellijad on tehnoloogiahiiud nagu Meta, Google ja Microsoft, rääkis ettevõtte juht ja aasta töösturi nominent Alvar Sass.

“Zuckerbergiga otseselt ei suhtle, aga tegelikult me teame, kes on lõppklient ja mida nendel vaja on,” ütles Alvar Sass teisipäeval toimunud Tööstuse Äriplaanil. Foto: Raul Mee

“Kui me räägime data center’itest (andmekeskustest – toim) ja kõigest sellest poolest, siis tempo on seal raju, nii et Harju Elekter kindlasti tahab enda sealt osa võtta,” rääkis Sass. Tema sõnul toob see suund juba praegu 15% ettevõte käibest ning tulevikus võib see kasvõi pooleni kasvada.