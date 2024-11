Tagasi 21.11.24, 12:43 Maakondade parimad kardavad optimistlikud olla Maakondade parimate ettevõtete tunnustamisüritustel jäi kõlama, et paljud ei ennusta kasvu tänavuseks ega ka järgmiseks aastaks, rääkis Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi.

Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi (vasakult) juhitud vestlusringis osalesid Oleg Gross, Merit Vain ja Ahti Asmann. Foto: Andras Kralla

“Kui ma enne üritusi arvasin, et nüüd on halvim aeg selja taga ja tuleb majanduskasvu taastumine, siis pärast neid üritusi on mul selline tunne, et võib-olla praegu on murdepunkt Eesti ettevõtluses, sest optimismi tuleviku suhtes väga palju ei olnud,” kirjeldas Hundimägi Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Hundimägi, miks ta kardab, et tööpuudus võib kasvada, mida pelgab ettevõtja Oleg Gross ja mida ootavad ettevõtjad valitsuselt. Samuti tõi ta välja, kuidas erinesid edukate ettevõtete profiilid ja probleemid maakondade lõikes.

Küsis Linda Eensaar.