Tagasi 25.11.24, 10:48 Lisandväärtuse TOPi võitja: meeletu hinnatõus viis tippu Äripäeva avaldatud lisandväärtuse edetabeli võitis Eesti üks suuremaid erametsaomanikke Tornator Eesti, kelle edu taga oli kahel aastal meeletult tõusnud puidu hind, märkis ettevõtte juht Martin Tishler.

Metsandusfirma Tornator Eesti juht Martin Tishler. Foto: Tornator

Tishler rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et ettevaade ei luba enam nii head tulemust, kuna puidu hind on langenud. See tähendab ka, et ettevõtte varaks oleva metsa väärtust tuleb hinnata alla.

Millised on Tornatori edasised plaanid, saab kuulata lähemalt intervjuust.

Martin Tishlerit intervjueeris Meelis Mandel.