Metsafirma juht: populism suretab pikad plaanid

Puidus nähakse olulist materjali, ent metsaettevõtjatele on majanduskeskkond ebastabiilne ja kohati ka ebasõbralik. Foto: Neeme Korv

Eesoleval sügis-talvel on metsavarumise mahud Eestis ilmselt viimaste aastate madalaimad, kirjutab Tornator Eesti juhatuse liige Martin Tishler Äripäeva Infopanga metsatööstuse konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Teine kvartal on metsavarumise poole pealt tavaliselt vaiksem, kuna metsanduse aastaringis tegeletakse rohkem istutamise ja hooldamisega. Kuigi tänu kuivale suve algusele oleks olnud võimalik majandada näiteks pehme pinnasega eraldisi rohkem, siis viimaste aastate nõuded vähendavad oluliselt ka seda võimalust. Lisaks tuli ka tuleohtu meeles pidada.

Vaadates signaale tööstusest ning toimuvat hinnakorrektsiooni, siis eesoleval sügis-talvel on metsavarumise mahud Eestis ilmselt viimaste aastate madalaimad. Enda tegevust püüame stabiilsena hoida ning hetkel jätkame planeeritud mahtudega.

Kuigi puidus justkui nähakse olulist materjali, peab siiski tõdema, et Eesti metsapoliitika eraldiseisvana on populismi tuultes muutunud omanike vaatest ebausaldusväärseks, kus pikka plaani on raske tuvastada. Samas metsakasvatuse ja tööstuse investeeringute pikkust arvestades oleks seda just vaja.