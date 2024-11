Tagasi 27.11.24, 14:35 Nutimeerikute paigaldaja: häired tarneahelates pole uuest aastast välistatud Alates uuest aastast peavad kõik rahvusvahelisi vedusid tegevad veokid ja bussid olema varustatud uute nutikate sõidumeerikutega. Kui Eestis jääb õigeks ajaks välja vahetamata tühine arv meerikuid, siis suurtes riikides ähvardab see saada tõsiseks probleemiks ja hirmud Euroopa tarneahelahäirete ees on asjakohased.

Optimum Fleeti juhatuse liige Heikko Laas ja Digimeerik OÜ juht Siim Truusalu Äripäeva raadio stuudios. Foto: Tõnu Tramm

„Üks küsimus on seadmete kättesaadavus ja paigaldajate võimekus, teine aga see, et puudu hakkab jääma ka teisi vajalikke komponente,“ nentis nutimeerikute paigaldusega tegeleva Digimeerik OÜ juht Siim Truusalu saates ”Logistikauudised eetris“.

Jäänud on vaid üks kuu ning ka Eestis ei jõua kindlasti kõik uusi seadmeid peale panna. “Mõned avastavad alles nüüd, et sellega on vaja tegelema hakata. Võrreldes aga paljude teiste riikidega on meil lood siiski päris hästi,“ nentis Truusalu.

See, mis toimub riikides, kus vedajaid on sadu tuhandeid, on seis Truusalu sõnul päris hapu. Rumeenias ähvardab näiteks koju lõksu jääda kuni pool miljonit veokit.

“Kui veel aasta keskel ütlesid seadmete tootjad, et kõik on korras, ärge muretsege, tootmismahud on piisavad, siis täna on lehter lehti täis ja raputa seda, kui palju tahad, välja ei taha enam midagi tulla,“ lausus Truusalu, kelle sõnul on tekkinud tõsine ka teiste vajalike detailide, näiteks Scania kiirusandurite defitsiit.

Teine saatekülaline, Euroopas tegutseva Optimum Fleeti juhatuse liige Heikko Laas tunnistas, et tema hakkas meerikuid välja vahetama juba aasta tagasi ja on selleks valmistunud.

„Kolmel autol on veel vahetamata, aga need ma toon Eestisse, sest meil on ka siin vedusid. Eks näis, mis uus aasta kaasa toob ja kui palju Rumeenia, Poola või Leedu vedajaid koju jääb. Siiani ei ole minu tellimuste list veel täienema hakanud,“ lausus Laas.

Mis seisus on Eestis meerikute väljavahetamine, mille poolest nad head on, milliseid tõrkeid on Optimum Fleetil nende kasutamisel Euroopas tekkinud ja kuidas neid lahendada on õnnestunud, sellest saates põhjalikult räägitaksegi.

