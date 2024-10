Rumeenia logistikat ja majandust ähvardab suur löök, sest vaid 10 000 Rumeenia veokit 60 000st on saanud teise põlvkonna nutimeeriku, mis tähendab, et vähema kui kolme kuuga tuleb meerikud välja vahetada veel 50 000 veokil. Tegemist on aga paljuski “võimatu missiooniga”, kirjutavad Logistikauudised.