Tagasi 29.11.24, 11:49 Maksuamet leidis 104 kahtlast ettevõtet: võtame nendega ühendust Maksu- ja tolliameti automaatika on välja sõelunud 104 äriühingut, kelle puhul amet näeb kuritarvituse ohtu umbes 700 miljoni ulatuses, ütles maksu- ja tolliameti tulumaksuosakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu.

Tulumaksuosakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu nimetas Äripäeva raadio hommikuprogrammis ka maksuameti uue aasta prioriteedid. Foto: Andras Kralla

Tegemist on 104 äriühinguga, millel on ettevõtte maksudeklaratsioonil kirjas kokku 700 miljoni ulatuses jääke, mis annaksid võimaluse teha väljamakseid maksuvabalt. “Vaatame edasi sinna sisse ja võtame nendega ühendust,” märkis maksuameti esindaja Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis.

Maksuameti uue aasta prioriteetidena nimetas Marjapuu eile PwC maksukonverentsil seda, et Eestis teenitud kasum oleks siin maksustatud, amet jälgib ka, et maksuvabasid õiguseid ei müüdaks-ostetaks ning need ühinemiste-jagunemiste protsessis ei duubelduks.

Kauaoodatud juhend on nüüd valmis saanud ning sellest ongi intervjuus juttu.

Aune Maria Marjapuud intervjueeris Viivika Rõuk.