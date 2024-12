Tagasi 02.12.24, 10:00 Obskuurne majandus: lastele jääb ainult ühe ekraani vahtimisest juba liiga väheks Informatsioon on ajule mõnus. Meie aju ongi selliselt ehitatud, et ta tahab uusi asju teada. Seega pole ime, et inimesed muutuvad kergesti nutisõltlasteks. Tänu nutiseadmetele saame kiiresti ja lihtsalt ja tohutult hulgal bitte kätte, ilma et me peaks palju vaeva nägema.

Milline põlvkond on eluliselt eelisseisus – kas see, kes on kogenud nutivaba elu, või see, kelle eksistentsi osa on alati olnud kiire ja tohutul hulgal bitte informatsiooni? Foto: PantherMedia/Scanpix

Lapsevanemad ja kasvatusteadlased on tähele pannud, et lapsed tarbivad nii palju meediat, videosid ja muud taolist, et see on lausa enneolematult pöörane. Näiteks on juba 8-aastaste seas täiesti tavaline nähtus tarbida kaht ekraani korraga ja selle mõjust pole meil tegelikult aimugi. Kuulake täpsemalt saatest "Obskuurne majandus". Saatejuht on Linda Eensaar.