25.11.24, 10:00 Obskuurne majandus: Hello Kitty on Skorpioni tähtkujust ja see on väga vajalik info! Hello Kitty sai äsja 50aastaseks. Ta kaunistab enam kui 50 000 toodet ja neid müüakse enam kui 130 riigis. Hello Kitty teenib emaettevõtte Sanrio jaoks miljardeid dollareid. Kuid on oluline märkida, mida ta ei ole: Hello Kitty ei ole kass ega ka tegelikult mitte jaapanlane (kuigi tema loojad on jaapanlased).

Sünnipäevalapse Hello Kitty väärtus on 80 miljardit dollarit, muide. Foto: AP/Scanpix

Hello Kitty on ainulaadne turundustoode, millesarnast fenomeni õigupoolest polegi. Saates "Obskuurne majandus" kuulete, mis on Hello Kitty taust, kui palju raha ta väärt on ning mis veregrupp tal on. Ilma naljata! Tal on isegi teadaolev veregrupp ja see on väga vajalik! Samamoodi ka asjaolu, et ta on Skorpioni tähtkujust.