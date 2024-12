Tagasi 03.12.24, 16:00 Põllumeeste äriplaanid: tark maksupoliitika, uued kultuurid, efektiivsuse leidmine Millised on põllumajandussektoris tegutsevate juhtide hinnangud lõppeva aasta kohta ja milliste mõtetega minnakse aastasse 2026, uuris Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade “Kasvupinnas”.

Põllumajandustootjad kogunesid Tartus, et koos arutleda, mida toob uus aasta sektorile. Foto: Oleg Hartsenko

Viimaste aastate taliviljade halb talvitumine paneb põllumehed valiku ette loobuda talirapsi kasvatamisest. Samas soodustab pikk ja soe sügis teramaisi küpsemist. Agrone näiteks kogus lausa 200 tonni teramaisi, mis läheb lehmadele söödaks, teatas ettevõtte juhatuse liige Margus Muld.

Seevastu Saaremaa Piimaühistu ja -tööstuse nõukogu esimees Tõnu Post loodab paremaid aegu just järgmisest perioodist. Tema sõnul on kaks kehva aasta juba olnud. Saare eripära arvestades on sealsed ettevõtted niikuinii kehvemas olukorras.

Saade “Kasvupinnas” uuris konverentsil „Põllumajanduse Äriplaan 2025“ põllumajandussektoris tegutsevate juhtide hinnanguid lõppeva aasta kohta ja küsis, milliste mõtetega minnakse aastasse 2026. Ka avaldasid juhid, millist mõju omavad maksupoliitika muutused ettevõtetele.

Saates saavad sõna Agrone OÜ juhatuse esimees Margus Muld, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bultiko, firma Kindel Käsi juht Helen Kaskema, Kõljala Põllumajandusliku ja Saarema Piimatööstuse nõukogu esimees Tõnu Post ja DAVA Foods Estonia juhatuse liige Allan Tohver.

Põllumeeste äriplaanid: tark maksupoliitika, uued kultuurid, efektiivsuse leidmine

Saadet juhib Juuli Nemvalts.