Tagasi 09.12.24, 09:05 Suursaadik: Eesti puitmajatootjad on Prantsuse turule oodatud Üks valdkond, mis on Prantsusmaal suure kasvu lävel, on puitmaterjalide kasutamine ja puitmajade ehitamine, rääkis Eesti suursaadik Prantsusmaal Lembit Uibo.

Puitmaja ehitus Foto: Andras Kralla

Meil Eestis on puitmaterjalide kasutamise traditsioon väga tugev ja see võiks Prantsusmaal Eesti ettevõtjate jaoks olla suur potentsiaal, rääkis Uibo Äripäeva raadiole. Puithoonete ehitamise soodustamine on kirjutatud Prantsusmaa seadusesse.

Ka digitaliseerimine ja nutilahenduste pakkumine on Prantsusmaale oodatud. “Meie teenusepakkujatel võiks see kindlasti olla oma mänguruum,” ütles suursaadik.

Uibo tegi juttu ka sellest, milline on Eesti maine Prantsusmaal, kui aktiivsed on Eesti ja Prantsusmaa suhted ning mis on suurimad takistused turule sisenedes.

Vestles Hando Sinisalu.