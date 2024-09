Tagasi 11.09.24, 15:17 Majatootja sulgeb Vändra üksuse ja koondab töötajad Puitmajatootja Matek paneb Pärnumaal kinni üksuse, sest ei ole saanud tööd, millega juba arvestas ja mis sõltus riigi tehtud otsusest.

Moodul- ja elementmajade tootmine Pärnus Mateki tootmistsehhis. Foto: Raul Mee

Töö lõpetab 11 töötajaga Vändra üksus, kus Matek kavatses keskenduda toodetele, mis mõeldud renoveerimiseks. „Paraku ei ole suutnud lugupeetavad inimesed valitsusest alla kirjutada määrusele, mis lubaks KredExil hakata toetusi jagama ja tuua järgmise kahe aasta jooksul 600 miljoni euro eest renoveerimistöid. See on majandust hävitav tegevus,“ on Mateki juht Sven Mats pettunud.

