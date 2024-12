Tagasi 19.12.24, 12:30 Henn Põlluaas välistab EKRE ja vaatab uute parteide poole Riigikogu liige ning äsja enda osalusel loodud konservatiivsest erakonnast Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid lahkunud Henn Põlluaas ei kavatse minna tagasi Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. Samas tunnistas ta, et riigikogus efektiivselt töö jätkamiseks on vaja liituda mõne erakonnaga.

Henn Põlluaas otsib varianti riigikogus töö jätkamiseks, aga välistab tagasimineku EKREsse. Foto: Liis Treimann

"EKRE on mänginud end nurka, halvustades kõiki," ütles Põlluaas Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis ja kritiseeris, et partei on ise mänginud end selliseks, kellega keegi koostööd teha ei taha.

Kui saatejuht Lauri Leet küsis Põlluaasa edasiste plaanide kohta, tunnistas riigikogu liige, et ei ole muutnud oma aateid, ent kui tahab riigikogus tööd jätkata, peaks ta liituma mõne erakonnaga. "Franktsioonitu saadik ei saa teha pooli asju, ta ei saa pidada kõnesidki. See nõuaks liitumist mõne erakonnaga," lisas ta.

Henn Põlluaasa intervjueeris Lauri Leet.