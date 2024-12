Tagasi 20.12.24, 16:00 Ajajuhtimine või iseenda juhtimine: kuidas leida tasakaal läbipõlemiseta Meil kõigil on 24 tundi ööpäevas, aga kuidas seda targalt kasutada? Kuhu aeg kaob? Mida muutes muutuks ka ajakasutus paremaks? Kuidas luua vähemaga rohkem? Äripäeva juhtimiskoolis uurime ajalõkse ja ajavõidu nippe.

Anneli Ohvril ja Tiina Tohver

Külalisteks on Anneli Ohvril, kes on muutuste-, projekti- ja aja juhtimise ekspert, praktik ja koolitaja. Anneli jagab enda kogemusi, jagab väärtuslikku infot, mida võita ja mida kaotada ajajuhtimisel.

Arutelu keskmes on ajajuhtimine ka juhi vaatevinklist. Mida tööolukordades tasub tähele panna, mida loob EI ütlemine ja kas seda peaks tegema. Pakutakse kuulajatele praktilisi lahendusi, kuidas väikeste sammudega muuta enda harjumusi, et aega kasutada selliselt, et ise jääda õnnelikuks ja säiliks ka töö ja eraelu tasakaal, oleks vähem stressi ja et läbipõlemine ei ohustaks. See on võimalik, kui märgata enda ajarütmi, otsustada, et vaja on muutust ja teele asuda.

Teekonna kaardi ja esimesed sammud saad juba sellest raadiosaatest, kus tutvustatakse ka Äripäeva Akadeemia Ajajuhtimise koolitust. Järgmine arengupäev toimub veebruaris.

Saade on mõeldud kõigile, kes soovivad enda stressist ja läbipõlemisest eemal hoida ja soovivad midagi muuta, et muutuks midagi ka suuremas plaanis.

Saadet "Äripäeva juhtimiskool" juhib Äripäeva Akadeemia juht Tiina Tohver.

Pildil on Anneli Ohvril ja Tiina Tohver.