Tagasi 30.12.24, 15:51 Äripäeva lugejate lemmikettevõtja on 84aastane Reet. Käisime tal külas Äripäeva lugejad valisid oma aasta ettevõtjaks Nelijärve puhkekeskuse perenaise Reet Purre.

Nelijärve puhkekeskuse perenaine Reet Purre. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio käis sel puhul Nelijärvel kohapeal, et pidada perenaisega maha üks värvikas jutuajamine.

Reet on ettevõtja, kes väärtustab kodumaist äri ning tal on ettevõtlusest kindlad tõekspidamised. "Raha ei ole elus peamine, vaid tähtis on, mis sellest asjast edasi saab," rääkis ta.

Terve oma elu turismi- ja majutussektoriga seotud olnud Purre on tehinguid teinud alati Eesti ärimeestega. 84-aastase ettevõtja sõnul on nii mõnelgi korral olnud välismaised pakkumised rahaliselt ahvatlevamad, kuid oma tõekspidamisi ta jätnud ei ole.

Juttu tuli veel üldisemast majandusolukorrast ja sellest, kui äreval ajal me elame.

Äripäeva toimetuse žürii valitud aasta ettevõtja kuulutatakse välja homme, 31. detsembril.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.

