Tagasi 13.01.25, 16:28 Ehitusenergeetik energiatõhususest: kallis on see, kui on kaks kätt ümber kaela Professor ja ehitusenergeetik Anti Hamburg usub, et energiatõhususe saavutamine ei ole kallis, see on pigem levinud müüt.

Ehitusjärgus maja. Foto: Liis Treimann

"Veel üks müüt on, et energiatõhususe saavutamine on kallis. Küsimus on selles, kuidas vaadata. Kallis on see, kui on kaks kätt ümber kaela," rääkis Hamburg.