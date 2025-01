Tagasi 20.01.25, 10:13 Tehnoloogiahiidude Trumpi-lembus viib ajude äravooluni Täna teist korda USA presidendi ametisse asuva Donald Trumpi toetajaskonna moodustab sel korral suurem osa ärieliidist. Sealhulgas ka need ettevõtjad, kes esindasid varem liberaalset Californiat.

Kui varem toetasid presidente naftahiidude juhid, siis nüüd näitavad toetust selgelt ka tehnoloogiafirmade juhid. Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

"See näitab, et tehnoloogiasektor on vanaks saanud," selgitas "Äripäeva arvamusliidri" saates meedia- ja turundusasjatundja Tarmo Virki. Varem uudisteagentuuris Reuters töötanud ja Äripäevas tehnoloogiasektorit kajastanud Virki sõnul on olnud muutus märkimisväärne.

"Paarkümmend aastat tagasi olid presidentide toetajate seas naftahiidude juhid ja kinnisvaramagnaadid. 20 aastat tagasi sündinud tehnoloogiafirmad on saanud aga nii suureks, et nende jaoks on see [otsus Trumpi toetada] vältimatu," ütles ta.

Muutus on märkimisväärne, sest erinevalt traditsioonilisest tööstusest, mille keskus ongi vabariiklik sisemaa, esindas Ränioru eliit varem justkui demokraatlikku poliitikat.

Virki usub, et ärimeeste nagu Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg otsus toetada Trumpi viib ka ajude äravooluni.

„On kindlasti palju inimesi, kes lahkuvad vabatahtlikult," selgitas ta, rõhutades siiski, et see toimub olukorras, kus ettevõtted ka hea meelega töötajaskonda vähendavad.

Intervjuus rääkis Virki, kuidas tehnoloogiasektor Trumpi selja taha liikus ja millise signaali saadab see kõigile Euroopa ettevõtjatele.

Intervjueeris Indrek Lepik.